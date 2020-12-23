В Киеве неадекватный мужчина пытался выбить двери магазина и испачкал стекло своей кровью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Сети появилось видео, как мужчина стоит возле магазина кондитерских изделий и с кулака бьет в дверь.

При этом мужчина довольно легко одет как для декабря - он был в одной футболке.

"Какой-то не очень адекватный мужик пытается выбить дверь в магазине Roshen, обмазывая при этом стекло своей кровью", - говорится в сообщении.

Что стало причиной такой агрессии по отношению к магазину — неизвестно.

В комментариях киевляне предполагают, что такой "эффект" могли спровоцировать наркотические вещества.

“Сладенького захотел”, “Продали просроченный торт”, “Это же представитель молодых и перспективных”, “Жертва пропаганды”, “Это Порошенко стал что-то подмешивать в тортики - вот его и плющит”, “Не удалось разбить, кулак слабый”, “Не такие уж там и вкусные конфеты, чтобы обмазывать двери своей кровью”, “Бойцовский клуб”, "Может он еще на приход замок дракона штурмовал", "Не дали рошенок, ломка", "Ему "коровка" так в голову ударила", "Видимо, у него какой-то обряд, вызывает кого-то", - шутят в комментариях.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.