Киевлянам рассказали, куда лучше не ехать

В Киеве из-за снегопада образовались значительные пробки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина".

Так, в столице затруднено движение транспорта на проспекте Победы и Кольцевой дороге.

Отмечается, что на правом берегу города пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улицы Набережно-Рыбальской, улицы Набережно-Крещатицкая, возле станции метро "Контактового площадь", улице Черновола, улице Сечевых Стрельцов, улице Крещатик, возле станций метро "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Театральная".

Также сообщается о пробках на бульваре Леси Украинки, улице Большой Васильковской, Набережном и Надднепрянском шоссе.

На левом берегу Киева затруднено движение транспорта на бульваре Перова, проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана.

Также в прессслужбе КГГА сообщили, что сейчас на дорогах столицы работает 71 бригада по ручной уборке - 480 работников. На дорогах и тротуарах города работает 371 единица техники для уборки снега.

Как известно, синоптики прогнозировали, что сегодня будет идти снег в западных, северных, большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях. Прогнозируют мокрый снег, а на дорогах ожидается гололедица.

Спасатели также предупредили о возможном нарушении движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

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