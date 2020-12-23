Столичные патрульные предотвратили попытку самоубийства



Как передает



"Друзья это патрульные полицейские из Киева Станислав Севидов и Юрий Школяренко буквально несколько дней назад спасли человеческую жизнь. Вся эта история началась с того, что в полицию поступил вызов, в котором сообщалось о попытке самоубийства", - рассказал блогер. Как передает Politeka.net , об героическом поступке правоохранителей рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook."Друзья это патрульные полицейские из Киева Станислав Севидов и Юрий Школяренко буквально несколько дней назад спасли человеческую жизнь. Вся эта история началась с того, что в полицию поступил вызов, в котором сообщалось о попытке самоубийства", - рассказал блогер.

Когда правоохранители прибыли на место, то увидели на балконе 25 этажа девушку, которая сидела на перилах, свесив ноги вниз. Поднявшись к ней, инспекторы начали разговор и попытались наладить контакт, однако на уговоры патрульных она не реагировала.



"Каждое её движение могло закончиться Фатально. Мне даже страшно представить, что пережили полицейские в ситуации, когда от каждого их слова или действия зависит жизнь человека. К счастью, всё закончилось хорошо", - продолжил блогер.



"Каждое её движение могло закончиться Фатально. Мне даже страшно представить, что пережили полицейские в ситуации, когда от каждого их слова или действия зависит жизнь человека. К счастью, всё закончилось хорошо", - продолжил блогер.

Подобрав подходящий момент, Юрий Школяренко одним молниеносным движением схватил девушку и перетащил её в безопасное место.





Сразу после этого, патрульные вызвали 20-летней спасенной врачей.





"Вот так, благодаря профессионализму, железной выдержке и отличной подготовке ребят, удалось сохранить юную жизнь", - подытожил блогер.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.



