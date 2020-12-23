Киевлян призывают не парковать авто в непредвиденных для этого местах, иначе они будут эвакуированы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Киев парковочный".
Так, на фоне работы снегоуборочной техники на улицах столицы киевлян просят с ответственностью относиться к выбору мест для парковки своих машин.
"Убедительно просим водителей не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, а также в непредвиденных для этого местах, чтобы обеспечить свободное прохождение снегоуборочной техники. Обращаем внимание: автомобили, мешающие расчищать пути от снега, будут эвакуировать. Призываем в период ухудшения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на частных авто и отдать предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.
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Раньше в пресс-службе КГГА сообщили, что сейчас на дорогах столицы работает 71 бригада по ручной уборке - 480 работников. На дорогах и тротуарах города работает 371 единица техники для уборки снега.
Как известно, синоптики прогнозировали, что сегодня будет идти снег в западных, северных, большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях. Прогнозируют мокрый снег, а на дорогах ожидается гололедица.
Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.
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