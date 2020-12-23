В Киеве разыскивают пропавшего без вести подростка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, Святошинским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетняя девушка по имени Валерия Солдатенкова.
Известно, что девушка 2003 года рождения еще в прошлый четверг, 17 декабря, ушла с места постоянного проживания и до настоящего времени не вернулась.
Известно, что девочка невысокого роста (160 см), среднего телосложения, у нее крашеные волосы средней длины светлого цвета и серые глаза.
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Также отмечается, что Валерия была одета в черную длинную куртку, шапку темно-синего цвета, шарф-хомут серого цвета, темные джинсы, кроссовки коричневого цвета.
Родные просят всех, кому что-либо известно о подростке, звонить в полицию. Девочка не выходит на связь уже почти неделю - с прошлого четверга.
Ранее сообщалось, что полицейские нашли 15-летнего парня возле станции метро "Черниговская".
"Спасибо всем за помощь. Вчера поздно вечером парень был найден правоохранителями вблизи со станцией метро Черниговская", - говорится в сообщении.
При этом пока нет информации о том, где был парень все это время, и по каким причинам он ушел из дома.
Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".
Ранее Politeka писала, что в Киеве разыскивают родственников 72-летней женщины, фото.