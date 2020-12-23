Еще одно ДТП во время снегопада

В Киеве пешехода, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте, сбили насмерть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в столице произошло очередное трагическое ДТП, в котором погиб пешеход.

"Очередной пешеход, шедший не там, где положено. Киев, Осокорки, 139а, сбили человека на дороге. Насмерть. Ожидают полицию", - говорится в сообщении.

На фоне трагического ДТП водителей и пешеходов призывают быть осторожными, ведь с приходом снега и гололеда в столице ситуация на дорогах стала более опасной.

"Вы же видите обстановку на улице сейчас. Неожиданный снегопад в декабре. Не выходите на дорогу, не делайте горе ни себе, ни водителям. Соболезнуем близким", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Житомирской трассе произошло серьезное ДТП, в котором погибли люди. Так, на трассе в сторону Житомира произошло смертельное ДТП с участием Porsche и пешеходов.

"Страшное ДТП утром на Житомирской трассе, Березовка, в сторону Житомира. Внедорожник "Порш" сбил двух людей на смерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. На месте работает патрульная полиция. Не гоняйте по трассе!" - призывают людей.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.