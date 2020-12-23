В Киеве пешехода, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте, сбили насмерть
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в столице произошло очередное трагическое ДТП, в котором погиб пешеход.
"Очередной пешеход, шедший не там, где положено. Киев, Осокорки, 139а, сбили человека на дороге. Насмерть. Ожидают полицию", - говорится в сообщении.
На фоне трагического ДТП водителей и пешеходов призывают быть осторожными, ведь с приходом снега и гололеда в столице ситуация на дорогах стала более опасной.
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"Вы же видите обстановку на улице сейчас. Неожиданный снегопад в декабре. Не выходите на дорогу, не делайте горе ни себе, ни водителям. Соболезнуем близким", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Житомирской трассе произошло серьезное ДТП, в котором погибли люди. Так, на трассе в сторону Житомира произошло смертельное ДТП с участием Porsche и пешеходов.
"Страшное ДТП утром на Житомирской трассе, Березовка, в сторону Житомира. Внедорожник "Порш" сбил двух людей на смерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. На месте работает патрульная полиция. Не гоняйте по трассе!" - призывают людей.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.