В Броварах в маршрутку неожиданно прилетел болт, который разбил окно у пассажирского сиденья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, в Сети появилось видео, на котором можно заметить дыру в окне маршрутки. Стекло разбито прямо рядом с пассажирским сиденьем - люди чудом не пострадали.

"Пока едете в Броварской маршрутке, будьте готовы к тому, что может прилететь болт в окно", - говорится в сообщении.

Как видно на записи, разбитое стекло полетело на сиденье маршрутки.

При этом пока нет информации, откуда именно в окно прилетел болт, и о какой маршрутке идет речь.

"Шпана развлекается", "Животные", "Маршрутку отжимают", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в В Киеве неадекватный мужчина непонятно зачем попытался выбить дверь магазина и испачкал стекло своей кровью.

Так, мужчина стоят возле магазина кондитерских изделий и с кулака избивал дверь. При этом мужчина был довольно легко одет как для декабря - на нем была только футболка и штаны.

"Какой-то не очень адекватный мужик пытается выбить дверь в магазине Roshen, обмазывая при этом стекло своей кровью", - сообщали в сети.

О том, что стало причиной такой агрессии мужчины по отношению к магазину, неизвестно. Киевляне подозревают, что он был под действием наркотиков.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.