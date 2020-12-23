В Броварах в маршрутку неожиданно прилетел болт, который разбил окно у пассажирского сиденья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.
Так, в Сети появилось видео, на котором можно заметить дыру в окне маршрутки. Стекло разбито прямо рядом с пассажирским сиденьем - люди чудом не пострадали.
"Пока едете в Броварской маршрутке, будьте готовы к тому, что может прилететь болт в окно", - говорится в сообщении.
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Как видно на записи, разбитое стекло полетело на сиденье маршрутки.
При этом пока нет информации, откуда именно в окно прилетел болт, и о какой маршрутке идет речь.
"Шпана развлекается", "Животные", "Маршрутку отжимают", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что в В Киеве неадекватный мужчина непонятно зачем попытался выбить дверь магазина и испачкал стекло своей кровью.
Так, мужчина стоят возле магазина кондитерских изделий и с кулака избивал дверь. При этом мужчина был довольно легко одет как для декабря - на нем была только футболка и штаны.
"Какой-то не очень адекватный мужик пытается выбить дверь в магазине Roshen, обмазывая при этом стекло своей кровью", - сообщали в сети.
О том, что стало причиной такой агрессии мужчины по отношению к магазину, неизвестно. Киевляне подозревают, что он был под действием наркотиков.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.