В Киеве водитель пытался сбежать от патрульных, из-за чего правоохранителям пришлось открыть огонь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, около полуночи в Оболонском районе столицы на площади Шевченко патрульные совершали оформления административных материалов на водителя и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления.

В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai. Инспектор использовал жезл, чтобы остановить авто, однако водитель его проигнорировал и проехал, прибавив скорость.

Инспекторы отреагировали на правонарушение и, включив синие и красные маячки, подали сигнал об остановке. Однако водитель транспортного средства продолжил игнорировать патрульных, набрал скорость и продолжил движение.

Во время движения водитель неоднократно нарушал ПДД: осуществлял проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и продолжал игнорировать патрульных, ехавших за ним.

Впоследствии на проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, но и это водителя не остановило – он пытался наехать на полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius.

Полицейский в ответ применил табельное оружие для остановки транспортного средства и произвел несколько выстрелов в направлении авто Hyundai. Уже тогда водитель остановился.

У водителя было обнаружено ранение, ему вызвали скорую и прооперировали его в больнице. Из его головы врачи извлекли резиновую пулю от травматического пистолета.

Во время осмотра вещей у него был обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.