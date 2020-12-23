В Киеве в тройном ДТП пострадала беременная женщина и парень

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, очередное ДТП во время гололеда и снегопада не обошлось без пострадавших.

Авария произошла на улице Щусева. На дороге столкнулось сразу три авто: Ford, Hyundai и Chery.

По словам водителя Hyundai, "Форд" спускался по улице Щусева сверху в направлении улицы Стеценко. Вероятно, на скользкой дороге машину занесло, поэтому она боком вылетела на встречную полосу, врезалась в "Хюндай", после чего ее развернуло, а затем она ударилась в "Чери".

В результате ДТП не обошлось без пострадавших. В" Форде " ехала беременная женщина, и ее после аварии в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Также один пассажир пострадал в машине "Хюндай" - парня тоже забрали в больницу.

В сообщении отмечается, что причиной ДТП, возможно, были вовсе и не погодные условия, а резина на машине виновника аварии. Шины на авто были зимними, но "полулысыми".

Как известно, в последние дни на фоне снегопада и гололеда ДТП в Киеве - не редкость. Особо осторожными призывают быть пешеходов, так как тормозной путь у машин сейчас длинный, потому они могут попросту не успеть остановиться, если человек переходит дорогу в неположенном месте.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.