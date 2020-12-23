Непогода в столице и не думает отступать, поэтому киевские власти призывают водителей быть осмотрительными на дорогах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу КГГА.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, в четверг, 24 декабря, на дорогах столицы ожидается гололедица (первый уровень опасности, желтый).

На фоне этого водителей призвали быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, а также не использовать транспорт с летними шинами, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения.

Особенно внимательными призывают быть и пешеходов на дороге. Во время гололеда надо быть максимально осторожными на проезжей части и переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Также в КГГА напомнили, что в Киеве продолжается превентивная обработка и уборка улиц. Сейчас на дорогах города работает 371 единица спецтехники, а также 71 бригада по ручной уборке (480 работников).

Как известно, в течение последних нескольких дней, когда в Киеве наблюдается гололедица и снегопад, в столице ощутимо увеличилось количество ДТП. К сожалению, некоторые из аварий - смертельные. На фоне этого водителей призывают не нарушать ПДД, вовремя "переобувать" машины, а пешеходов - не переходить дорогу в непредназначенных для этого местах.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.