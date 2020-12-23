Непогода в столице и не думает отступать, поэтому киевские власти призывают водителей быть осмотрительными на дорогах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу КГГА.
Так, по данным Украинского гидрометцентра, в четверг, 24 декабря, на дорогах столицы ожидается гололедица (первый уровень опасности, желтый).
На фоне этого водителей призвали быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, а также не использовать транспорт с летними шинами, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения.
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Особенно внимательными призывают быть и пешеходов на дороге. Во время гололеда надо быть максимально осторожными на проезжей части и переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Также в КГГА напомнили, что в Киеве продолжается превентивная обработка и уборка улиц. Сейчас на дорогах города работает 371 единица спецтехники, а также 71 бригада по ручной уборке (480 работников).
Как известно, в течение последних нескольких дней, когда в Киеве наблюдается гололедица и снегопад, в столице ощутимо увеличилось количество ДТП. К сожалению, некоторые из аварий - смертельные. На фоне этого водителей призывают не нарушать ПДД, вовремя "переобувать" машины, а пешеходов - не переходить дорогу в непредназначенных для этого местах.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.