Под Киевом водитель выехал на тротуар и сбил женщину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, на улице Черновола в Вишневом произошла авария. По неизвестным причинам водитель автомобиль Daewoo выехал на тротуар, где сбил женщину. Пешехода не очень пострадала и от госпитализации отказалась.

"К счастью, потерпевшая получила только царапины и от медицинской помощи отказалась. Водитель своего поступка объяснить так и не смог", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что машина спокойно едет по дороге, вдруг ее заносит вправо, и она оказывается на тротуаре, где сбивает женщину.

Ранее сообщалось, что по данным Украинского гидрометцентра, сегодня, 24 декабря, на дорогах Киева будет гололедица (объявлен первый уровень опасности - "желтый").

В связи с этим водителей призывают быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, а также не использовать транспорт с летними шинами, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения.

Особео внимательными просят быть пешеходов на дороге. Во время гололеда надо быть максимально осторожными на проезжей части и переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора. Также следует учитывать, что на скольких дорогах тормозной путь у машин становится намного больше, потому в случае ччего водитель может просто не успеть остановиться.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.