В Киеве произошло масштабное ДТП с участием сразу 5 машин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

По данным источников в столице, причиной аварии стал приступ эпилепсии у водителя.

Так, на месте аварии сняли видео и выяснили, что масштабная авария случилась из-за приступа эпилепсии. Сразу пять машин попали в ДТП, это произошло на улице Короленковской. У водителя автомобиля Audi случился приступ эпилепсии, и он, не контролируя свои действия, столкнулся с другими машинами. Сейчас водитель Audi находится в скорой, с ним работают медики. Также на месте работает полиция.

На месте аварии сняли видео, на котором можно заметить поврежденные машины, скорую и полицию, которая оформляет ДТП.

Ранее сообщалось, что на Житомирской трассе произошла авария, в которой погибли люди. Смертельное ДТП произошло с участием Porsche и пешеходов.

"Страшное ДТП утром на Житомирской трассе, Березовка, в сторону Житомира. Внедорожник "Порш" сбил двух людей на смерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный", - сообщалось ранее.

Пешеходов призывают не забывать, что во время снегопада и гололеда машинам гораздо сложнее тормозить, поэтому они могут просто не успеть остановиться.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.