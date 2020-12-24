В Киеве правоохранители задержали предполагаемого убийцу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Киеве полицейским удалось отыскать мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого в подземном переходе на Майдане.

"Шевченковские правоохранители, совместно с Департаментом уголовного розыска ГУНП нашли и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве своего знакомого в переходе на Майдане Независимости", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано фото предполагаемого убийцы.

Ранее сообщалось, что правоохранителям удалось установить личность, причастную к убийству мужчины. Им оказался 44-летний гражданин Республики Казахстан, ему уже было сообщено о подозрении.



Также мы писали, что охранник "Глобуса" рассказал, что конфликт начался еще возле ТРЦ. Ссора переросла в драку, а тогда в ход пошел нож. Получив ножевое ранение, мужчина пытался выбежать через подземный переход на улицу, однако по дороге упал и погиб на месте.

Также известно, что погибшему было 30 лет. По первоначальной версии, он встретил своего товарища, когда шел с женой домой, и подошел поздороваться, после чего начался конфликт.

Напомним, под Киевом бросили гранату и открыли огонь по спецназовцам: видео перестрелки.

Ранее Politeka писала, что под Киевом пьяный парень устроил стрельбу возле магазина: есть раненый.