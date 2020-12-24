В Киеве задержали грабителя, отобравшего у женщины значительную сумму денег возле банкомата

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, патрульные сообщили, что неравнодушные граждане помогли патрульным задержать мужчину, который похитил деньги у киевлянки.

Инцидент произошел вчера вечером. Полиция получила сообщение о грабеже, произошедшем на улице Тимошенко в Киеве. Женщина рассказала, что она сняла деньги в банкомате, и к ней подошел неизвестный мужчина и выхватил из рук купюры. После этого грабитель начал убегать. Женщина подняла шум, на который отреагировало несколько мужчин. Они побежали догонять беглеца.

Прибыв на вызов, полицейские увидели, что несколько мужчин догоняют грабителя.

Патрульные задержали злоумышленника. У него обнаружили значительную сумму денежных средств, которая совпадала с цифрой, названной заявительницей. Также у задержанного нашли шесть таблеток, вероятно наркотического вещества.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина уже в течение около 10 лет терроризирует жителей. Так, одной из многоэтажек столицы "завелся" поджигатель, который "проучивает" жильцов дома. Мужчина поджигает мусор, который оставляют жителей квартир в подъезде, чтобы выбросить утром.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

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Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.