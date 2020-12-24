В Киеве задержали грабителя, отобравшего у женщины значительную сумму денег возле банкомата
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
Так, патрульные сообщили, что неравнодушные граждане помогли патрульным задержать мужчину, который похитил деньги у киевлянки.
Инцидент произошел вчера вечером. Полиция получила сообщение о грабеже, произошедшем на улице Тимошенко в Киеве. Женщина рассказала, что она сняла деньги в банкомате, и к ней подошел неизвестный мужчина и выхватил из рук купюры. После этого грабитель начал убегать. Женщина подняла шум, на который отреагировало несколько мужчин. Они побежали догонять беглеца.
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Прибыв на вызов, полицейские увидели, что несколько мужчин догоняют грабителя.
Патрульные задержали злоумышленника. У него обнаружили значительную сумму денежных средств, которая совпадала с цифрой, названной заявительницей. Также у задержанного нашли шесть таблеток, вероятно наркотического вещества.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина уже в течение около 10 лет терроризирует жителей. Так, одной из многоэтажек столицы "завелся" поджигатель, который "проучивает" жильцов дома. Мужчина поджигает мусор, который оставляют жителей квартир в подъезде, чтобы выбросить утром.
Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.
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Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.