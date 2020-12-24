В Киеве наблюдаются серьезные пробки из-за непогоды и большого количества ДТП

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на УНИАН.

Так, в столице на фоне сложных погодных условий и большого количества ДТП образовались большие пробки в разных районах.

Согласно данным Google Maps, наихудшая ситуация сейчас наблюдается традиционно в центре Киева. Бульвар Леси Украинки "красный" в обе стороны, все плохо и на проспекте Победы от Бессарабки до развязки на улицу Черновола. На бульваре в районе Театральной произошла авария. В районе железнодорожного вокзала тоже всюду либо глухие пробки, либо очень замедленное движение транспорта.

Также известно о серьезной пробке на бульваре Дружбы народов от метро Демеевской до метро Дружбы народов в сторону центра.

Затруднено движение и в районе Петровки, а также традиционно тянется Набережно-Рыбальская в сторону Оболони. На самой Оболони пока свободно.

На Левом берегу столицы есть ощутимые проблемы на "Ленинградке" и на развязках в районе станции метро "Левобережная".

Мосты пока свободны, за исключением Южного в сторону левого берега.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в столице произошло более 350 ДТП. Аварии в Киеве в основном происходят на фоне сложных погодных условий - из-за гололеда и снегопада.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.