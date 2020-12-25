Сложные погодные условия, видимо, привели к масштабному ДТП в Киеве с участием пяти автомобилей

Об этом информирует Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Масштабная авария случилась в ночь на пятницу, 25 декабря.

По информации сообщества, ДТП с участием сразу пяти транспортных средств произошло на Голосеевском проспекте.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как полуразбитые автомобили, среди которых есть и микроавтобусы, под проливным дождем стоят у обочины и дожидаются правоохранителей для оформления ДТП.

"Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на Голосеевском проспекте, вблизи с кинотеатром «Загреб». В ДТП попало сразу 5 автомобилей. Автомобильное движение в сторону центра города от ВДНХ перекрыто. Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что под Киевом автомобиль сбил женщину прямо на тротуаре.

Так, на улице Черновола в Вишневом произошла авария. По неизвестным причинам водитель автомобиль Daewoo выехал на тротуар, где сбил женщину. Пешеход не очень пострадала и от госпитализации отказалась.

А сам водитель так и не смог объяснить, зачем выехал с дороги на тротуар.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.