Сложные погодные условия, видимо, привели к масштабному ДТП в Киеве с участием пяти автомобилей
Об этом информирует Facebook-сообщество "Киев оперативный".
Масштабная авария случилась в ночь на пятницу, 25 декабря.
По информации сообщества, ДТП с участием сразу пяти транспортных средств произошло на Голосеевском проспекте.
Затравленная "Холостячка" Мишина в отчаянии раскрыла секреты шоу: "Неужели вы думаете, что..."
Супруга Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу мужа: "Как ты и просил, я буду..."
Горестное известие появилось о разбитом инсультом Борисе Моисееве: "Мальчик наш любимый..."
Врачи борются за жизнь легендарного Чапкиса из "Танців з зірками", раскрыт диагноз: "Мой 90-летний папа..."
На опубликованных кадрах можно увидеть, как полуразбитые автомобили, среди которых есть и микроавтобусы, под проливным дождем стоят у обочины и дожидаются правоохранителей для оформления ДТП.
"Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на Голосеевском проспекте, вблизи с кинотеатром «Загреб». В ДТП попало сразу 5 автомобилей. Автомобильное движение в сторону центра города от ВДНХ перекрыто. Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что под Киевом автомобиль сбил женщину прямо на тротуаре.
Так, на улице Черновола в Вишневом произошла авария. По неизвестным причинам водитель автомобиль Daewoo выехал на тротуар, где сбил женщину. Пешеход не очень пострадала и от госпитализации отказалась.
А сам водитель так и не смог объяснить, зачем выехал с дороги на тротуар.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.