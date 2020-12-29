Под Киевом разыскивают водителя, совершившего наезд на ребенка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, по данным источников в столице, водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил ребенка и скрылся с места инцидента.

"Внимание! Розыск! Разыскивается авто и водитель, который вчера совершил наезд на ребенка в с. Софиевская Борщаговка и скрылся с места ДТП", - говорится в сообщении.

Момент ДТП попал на видео камеры наблюдения. На опубликованной записи можно увидеть, как ребенок выходит из автобуса на остановке общественного транспорта, затем идет через дорогу, а водитель Volkswagen на этом участке разворачивается, сбивает ребенка и едет дальше.

Также в сети опубликовали фотографию машины, на которой сбили ребенка.

О состоянии ребенка ничего не сообщается, но вероятнее всего он получил не очень серьезные травмы - девочке помогли встать с дороги и пройти к тротуару.

Ранее сообщалось, что в В Киеве из-за нарушения правил дорожного движения произошло ДТП, следствием которого стало то, что были повреждены два авто и госпитализирован один из водителей. Водитель транспортного средства Suzuki нарушила требование дорожного знака и не предоставила преимущество автомобилю Mercedes-Benz, на фоне чего произошло столкновение.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.