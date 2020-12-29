В Киеве произошел пожар в ветеринарной клинике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Известно, что ЧП произошло на улице Семьи Сосниных, 4.

"Ночной пожар в Киеве на ул. Семьи Сосниных, 4: горела ветеринарная клиника. На месте работали бойцы ГСЧС. Причины возгорания установит следствие", - говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, о какой ветеринарной клинике идет речь, однако известно, что по указанному адресу находится ветклиника "Вольт".

Также нет информации о пострадавших людях и животных.

Однако киевляне в комментариях утверждают, что на ночь в "Вольте" животных не оставляют.

"А животные там были? Напишите, все живы?", "Это клиника, которую я посещаю. Животных там на ночь не оставляют", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве горели склады. В частности, в столицы загорелись склады "Деливери". Известно, что ЧП произошло на ул. Святошинской, 32.

"У завода "эскаваторов" на Святошинском переулке серьезный пожар. Говорят, что горят склады. Дым укутал половину района. На место уже мчатся бойцы пожарной охраны ГСЧС", - сообщали столичные СМИ.

Напомним о кадры ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.