Мужчина от прохождения теста на состояние опьянения отказался

В Киеве в ночь на 29 декабря водитель Volkswagen уснул за рулем и въехал в отбойник, слетев с дороги.

Как сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook, по предварительный данным, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва соображал, что происходит, но от прохождения теста отказался.

На место приехали сотрудники патрульной полиции, медики и спасатели.

Пользователи сети отметили, что за такое не прав нужно лишать, а садить в тюрьму: "Что, штрафы "космос" не работают?) во дела...", "За это нужно не прав лишать,а тюремное наказание", "Когда уже за пьяное вождение будут лишать прав пожизненно?".

Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.



Также ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке улиц Оболонская и Межигорская Chevrolet врезался сзади в Opel. При этом за рулем Chevrolet находился сотрудник украънского телеканала "1+1" Виталий Середа.

Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно удостоверению, мужчина работает инженером по развитию сети вещания. Тест на алкоголь в крови показал, что водитель был до такой степени пьян, что драгер даже не может показать такое значение.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.