В Киеве произошло ДТП прямо на выезде со двора

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, авария произошла на улице Вербицкого. Машина "Мазда", в которой находилась пожилая пара, вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим авто - "Тойотой". Также "Мазда" задела еще одну машину - "Фольц". При этом отмечается, что люди только что кремировали своего домашнего любимца, поэтому вероятно, что причиной ДТП стал стресс. В результате ДТП обошлось без пострадавших.

"Видео с места аварии в Киеве на Вербицкого 4: пожилая пара на "Мазде", выезжая со двора, пережала газ и вылетела на встречку в "Тойота". Также ударили "Фольц". Без пострадавших. Люди кремировали собаку, возможно стресс", - говорится в сообщении.

Также на месте аварии сняли видео, на котором можно увидеть разбитые авто.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за нарушения правил дорожного движения произошло ДТП, следствием которого стало то, что было повреждено два авто и госпитализирован один из водителей. Женщина, которая была за рулем транспортного средства Suzuki, нарушила требование дорожного знака и не предоставила преимущество автомобилю Mercedes-Benz, на фоне чего произошло столкновение. В результате ДТП одного из водителей забрали на скорой.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.