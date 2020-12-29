В Киеве девушка взяла авто без разрешения и еще и села за руль, будучи выпившей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
При этом свой поступок девушка объяснила довольно креативно - ей якобы очень захотелось прокатиться и посмотреть на елку на Подоле.
По данным патрульных, около двух часов ночи на линию 102 поступил вызов по поводу завладения транспортным средством. Заявитель рассказал, что его автомобиль Skoda исчез с парковки возле супермаркета. В машине он оставил ключи, которые находились в замке зажигания и девушку, с которой познакомился накануне в интернете.
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Увидев, что его машины нет на месте, мужчина пытался дозвониться своей новой знакомой, однако на звонки она не отвечала, поэтому он немедленно обратился в полицию.
"С помощью камер "Безопасный город" полицейским удалось разыскать автомобиль", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за нарушения ПДД произошла авария, следствием которой стало то, что были повреждены два авто и госпитализирован один из водителей. Женщина, которая была за рулем транспортного средства Suzuki, нарушила требование дорожного знака и не предоставила преимущество автомобилю Mercedes-Benz, на фоне чего произошло столкновение.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.