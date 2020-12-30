Находчивый киевлянин решил "защитить" свое авто от эвакуации, однако ему это не удалось

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, в Киеве водитель "посадил на цепь" машину, чтобы ее не забрали на эвакуацию. Впрочем, план киевлянина провалился.

"В Киеве водитель машины оставил ее в неположенном месте и привязал ее к столбу. Но это не мешало инспекторам эвакуировать автомобиль. Как именно они это сделали - остается загадкой", - говорится в сообщении.

Также на месте были сделаны фото, на которых можно увидеть, что машина была привязана к столбу цепью.

На следующем фото уже можно увидеть, что машину забирают на эвакуаторе.

В комментариях киевляне предположили, что для "освобождения" авто от цепи эвакуаторы могли ее "перекусить" специальными ножницами или воспользоваться болгаркой.

Ранее сообщалось, что в Киеве девушка взяла авто без разрешения, да еще и села за руль в нетрезвом состоянии. При этом свой поступок девушка объяснила довольно креативно - ей якобы очень захотелось прокатиться и посмотреть на елку на Подоле.

Киевлянин рассказал полицейским, что его автомобиль Skoda исчез с парковки возле супермаркета. В машине он оставил ключи, которые находились в замке зажигания и девушку, с которой познакомился накануне в интернете.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.