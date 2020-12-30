В Киеве произошло серьезное ДТП с участием сразу восьми машин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Белоий Церкви.

Так, сегодня, 30 декабря, около десяти часов утра, в селе Вита Почтовая в Киево-Святошинском районе Киевской области, возле светофора на автодороге Киев - Одесса произошла авария с участием восьми транспортных средств.

По предварительной информации, два человека получили серьезные травмы в результате ДТП, и они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте аварии работают следователи и медики.

"Две крайние левые полосы движения в направлении города Одесса перекрыты. Водители, учитывайте указанную информацию при планировании своих маршрутов", - говорится в сообщении.

Также водителям напоминают, что на фоне неблагоприятных погодных условий на дорогах сейчас опасно.

"На дорогах области туман, будьте особенно бдительны, не нарушайте ПДД", - призывают водителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП, в результате которого разбился последний автобус, курсирующий на маршруте №28.

Так, на проспекте Лобановского, 130, водитель Mercedes, занимающийся доставкой воды, пытался проскочить перед автобусом МАЗ, который просто двигался по полосе общественного транспорта. В результате этого произошло столкновение, в результате которого Mercedes перевернулся на бок.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.