В Киеве произошло серьезное ДТП с участием сразу восьми машин
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Белоий Церкви.
Так, сегодня, 30 декабря, около десяти часов утра, в селе Вита Почтовая в Киево-Святошинском районе Киевской области, возле светофора на автодороге Киев - Одесса произошла авария с участием восьми транспортных средств.
По предварительной информации, два человека получили серьезные травмы в результате ДТП, и они были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Сейчас на месте аварии работают следователи и медики.
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"Две крайние левые полосы движения в направлении города Одесса перекрыты. Водители, учитывайте указанную информацию при планировании своих маршрутов", - говорится в сообщении.
Также водителям напоминают, что на фоне неблагоприятных погодных условий на дорогах сейчас опасно.
"На дорогах области туман, будьте особенно бдительны, не нарушайте ПДД", - призывают водителей.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП, в результате которого разбился последний автобус, курсирующий на маршруте №28.
Так, на проспекте Лобановского, 130, водитель Mercedes, занимающийся доставкой воды, пытался проскочить перед автобусом МАЗ, который просто двигался по полосе общественного транспорта. В результате этого произошло столкновение, в результате которого Mercedes перевернулся на бок.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.