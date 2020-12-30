В КГГА говорят, что дом в норме

В Киеве строительство метро повлекло разрушение одного из домов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, жители одного из домов на улице Межевой жалуются, что из-за строительства метро, которое проходит рядом, здание начало разрушаться. При этом городские власти уверяют, что состояние дома является нормальным, и никаких проблем строительство метро не вызывает.

Между тем местные жалуются на постоянный шум и пыль от строительства метро на Виноградарь.

Кроме того, жильцы дома, который находится рядом с местом проведения работ, боятся, что само здание может и вообще не выдержать вибраций. По стенам дома, по их словам, уже пошли такие большие трещины, что в некоторых квартирах от них начали разрываться обои, а с потолка посыпалась штукатурка.

Также сообщается, что одно из окон в подъезде едва не выпало в результате существенной деформации стен, а в подвале дома просел пол.

Речь идет о доме на 210 квартир. Жители уже неоднократно обращались и к городской власти, и в коммунальные учреждения, однако все безрезультатно. В здании установили специальные маячки, но и на них впоследствии появились трещины.

При этом в КГГА утверждают, что дом находится в "удовлетворительном состоянии".

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