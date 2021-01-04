Киевское водохранилище оказалось под завалами мусора

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, в сети появилось видео, на котором можно наблюдать Киевское водохранилище, побережье которого усыпано бытовыми отходами.

"Пейзажи на киевском водохранилище", - говорится в подписи к видео.

Среди мусора можно увидеть пакеты, пустые бутылки, упаковки от продуктов и прочие бытовые отходы, которые, вероятно, здесь массово выбрасывают после отдыха на природе.

В комментариях киевляне возмутились такой картиной, отметив низкий уровень культуры жителей столицы.

"Свежий воздух, чистая вода", "Эх, красота", "Так местные жители укрепляют побережье", "Что вы ноете? Есть же мост стеклянный", "Это Европа зато", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве вандалы вырубили насаженные в городе елки.

Так, в Деснянском районе столицы вандалы срубили четыре елки, которые были обработаны специальным веществом, которое в квартире будет распространять специфический запах, поэтому деревья вряд ли принесут радость кому-то в домах вандалов. Следует отметить, что из-за обработки репеллентами деревья точно не помогут создать в квартире новогоднюю атмосферу.

Напомним о кадры ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.