Одна из дорог Киева осталась без асфальтового покрытия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Голосеевской РГА.

Так, киевлян предупредили, что асфальт на дороге провалился после проведения работ по прокладке инженерных сетей.

"Уважаемые граждане! Голосеевская районная в городе Киеве государственная администрация информирует, что после выполнения плановых работ по прокладке инженерных сетей, на основании контрольной карточки на нарушение благоустройства, состоялся провал (подмыв грунта) на проезжей части вдоль ул. Большой Васильковской", - говорится в сообщении.

В райгосадминистрации уверяют, что работают над тем, чтобы исправить эту проблему как можно скорее.

"04.01.2021 КП СЭУ Голосеевского района принимаются все необходимые меры для быстрого устранения провала и восстановления асфальтного покрытия проезжей части. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

"Прекрасно. Главное, неожиданно. Что когда рядом с проезжей частью начинают заменять трубы, то потом и проезжая часть падает. Но, конечно, неожиданно", "Когда заасфальтируют дорогу перед домом 2/1 по ул. В. Касияна? С лета ничего не делается... Болото по колено, скоро машины начнут проваливаться", - пишут в комментариях.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.