В Киеве обновили одну из остановок общественного транспорта, однако изменения не всем пришлись по вкусу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Борщаговка" в Facebook.

Так, киевляне раскритиковали сомнительное благоустройство остановки на улице Зодчих в Святошинском районе столицы.

Судя по фото, во время установки новой остановки вместе с торговым павильоном рабочие не учли одну деталь. Теперь дорожка, которая ведет к остановке, упирается прямо в МАФ, и местным жителям приходится идти по грязи, чтобы добраться непосредственно до транспорта.

Соответствующая фотография появилась в соцсети.

"Автобусная остановка на ул. Зодчих. "Благоустройство" остановки", - говорится в подписи к фото.

В комментариях киевляне рассказали, что они думают о таком казусе.

"И так подойдет", "Прикольно", "Там "замечательная" обочина прямо в столб", "Не новость. Верны традициям", "Осталось вырезать дверь, поставить ступеньки и приклеить фото мэра", "Будто по той дороге кто-то ходил. Ходили и ходят как попало, вон, даже по газону видно", "Специально для сценария 95-ого квартала", "Ну промахнулись немножко", "Да, вокруг остановки протоптаны тропинки, и когда дождь - веселее всего... Грязь, лужи", "Косо-криво, лишь бы живо", - пишут в комментариях.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.