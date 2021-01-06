В Киеве произошел пожар в многоэтажном доме
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке ГУ ГСЧС.
ЧП произошло вечером 5 января в Дарницком районе.
Спасателям поступило сообщение, что в одном из домой на улице Александра Мишуги из окна видно черный дым.
"По прибытию к месту происшествия, во время проведения разведки спасатели установили, что из окна на 8 этаже идет дым. Как стало известно позже, горели вещи в одной из комнат квартиры.
Проведя развертывание, спасатели приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.
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Спасателям пришлось эвакуировать троих жителей дома.
К счастью, погибших и травмированных на пожаре не выявлено, а причины возгорания в квартире пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на улице Юнкерова, 37. Пламенем охватило психоневрологический диспансер.
В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал, но напуганные пациенты прятались под кроватями.
Напомним о кадрах ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.