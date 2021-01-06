В Киеве произошел пожар в многоэтажном доме

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке ГУ ГСЧС.

ЧП произошло вечером 5 января в Дарницком районе.

Спасателям поступило сообщение, что в одном из домой на улице Александра Мишуги из окна видно черный дым.

"По прибытию к месту происшествия, во время проведения разведки спасатели установили, что из окна на 8 этаже идет дым. Как стало известно позже, горели вещи в одной из комнат квартиры.

Проведя развертывание, спасатели приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

Спасателям пришлось эвакуировать троих жителей дома.

К счастью, погибших и травмированных на пожаре не выявлено, а причины возгорания в квартире пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на улице Юнкерова, 37. Пламенем охватило психоневрологический диспансер.

В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал, но напуганные пациенты прятались под кроватями.

Напомним о кадрах ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.