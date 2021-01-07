В Киеве на пешеходном переходе машина сбила человека насмерть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Известно, что трагедия произошла на улице Зоологической, вблизи с поворотом на проспект Победы.

Пешеход пытался перейти дорогу по "зебре" и попал под колеса машины.

"К сожалению, спасти его не смогли. Скончался на месте", - говорится в сообщении.

Было также опубликовано видео с места смертельного ДТП.

На видео можно заметить, что место аварии огоридили дорожными конусами, а на месте уже работает полиция. Также видно, что на дороге лежит тело человека, накрытое черной клеенкой.

"Как человек, который сбил ровно в том же месте человека два года назад (до того, как там появился переход), заявляю, он хорошо летел, что аж на Победу тело отбросило", "И это рядом с зоопарком, где теоретически могут погибнуть дети", "Я проезжал, видел этот ***дец, но не мог понять, что случилось! Куча полиции, скорая, и тело полуголое!", "Был подземный, а наземный буквально полгода назад сделали. На видео даже заметно, что знаки в желтой рамке, недавно установленные", "Пешеход по ПП может идти хоть с закрытыми глазами, или вообще слепой быть. Сбил - на зону", - пишут в комментариях.

Напомним о кадры ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.