В Киевской области неизвестные в масках ограбили и похитили людей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Судя по всему, целью разбойного нападения было ограбление.
Правоохранители рассказали, что они получили сообщение о похищении людей. По словам потерпевшего, неизвестные в масках на авто Skoda принудительно остановили машину, разбили окна и угрожали ему оружием. Злоумышленники требовали деньги, после чего забрали с собой владельца автомобиля и его пассажиров.
С места происшествия злоумышленники скрылись на двух машинах. Пострадавший смог описать нападавших и автомобилей.
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Чтобы разыскать машины, на которых передвигались злоумышленники на территории Киевской области, была введена в действие полицейская операция, во время которой экипаж патрульной полиции остановил похожее по описанию авто в селе Капитановка Киево-Святошинского района.
Второй автомобиль Mazda полиция разыскала и задержала уже в столице.
По данным правоохранителей, сейчас двое нападавших уже задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении задержанным. Меру пресечения для них выберет суд.
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