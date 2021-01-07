В Закарпатской области произошло смертельное ДТП с участием детей
Вследствие аварии один из пассажиров погиб на месте, а трехлетняя девочка получила тяжелые травмы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.
Уточняется, что авария произошла поздно вечером 6 января.
В полиции рассказали, что 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, местный житель, не справился с управлением своего автомобиля и съехал на левую обочину дороги, где столкнулся с бетонным ограждением.
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В результате ДТП 61-летний пассажир Chevrolet получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Также телесные повреждения получили водитель и трехлетняя девочка-пассажир. Они доставлены в районную больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, в аварии пострадали еще двое малолетних детей, которые также были пассажирами указанного авто. После осмотра медиками их опустили домой.
Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекли смерть потерпевшего или нанесли тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.