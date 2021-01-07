Киевляне высмеяли "обновленные" столбы уличного освещения на Оболони

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, в Киеве на Оболони столбы уличного освещения, которые выглядят как чугунные, на самом деле оказались дешевой подделкой.

"На Оболони фонари сделаны из пены, и каркас вовсе не чугунный, а пластиковый", - пишут киевляне в соцсети.

Жители столицы также сделали фото, на котором можно увидеть основание уличного столба, поврежденное вандалами. Если бы столб был действительно чугунным, таких повреждений он бы никак не получил.

Из столба, сфотографированного на столичной Оболони, во все стороны из-под краски торчат куски монтажной пены и пластика. Черная краска, которой покрыта конструкция, вероятно, имитирует чугун.

"Правда, заметить это удалось лишь после того, как от фонаря отвалился кусок", - говорится в подписи к фото.

Ранее сообщалось, что в Киеве обновили одну из остановок общественного транспорта, однако изменения не всем пришлись по вкусу.

Так, киевляне раскритиковали сомнительное благоустройство остановки на улице Зодчих в Святошинском районе столицы. Теперь дорожка, которая ведет к остановке, упирается прямо в МАФ, и местным жителям приходится идти по грязи, чтобы добраться непосредственно до транспорта.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.