Киевляне высмеяли "обновленные" столбы уличного освещения на Оболони
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.
Так, в Киеве на Оболони столбы уличного освещения, которые выглядят как чугунные, на самом деле оказались дешевой подделкой.
"На Оболони фонари сделаны из пены, и каркас вовсе не чугунный, а пластиковый", - пишут киевляне в соцсети.
Жители столицы также сделали фото, на котором можно увидеть основание уличного столба, поврежденное вандалами. Если бы столб был действительно чугунным, таких повреждений он бы никак не получил.
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Из столба, сфотографированного на столичной Оболони, во все стороны из-под краски торчат куски монтажной пены и пластика. Черная краска, которой покрыта конструкция, вероятно, имитирует чугун.
"Правда, заметить это удалось лишь после того, как от фонаря отвалился кусок", - говорится в подписи к фото.
Ранее сообщалось, что в Киеве обновили одну из остановок общественного транспорта, однако изменения не всем пришлись по вкусу.
Так, киевляне раскритиковали сомнительное благоустройство остановки на улице Зодчих в Святошинском районе столицы. Теперь дорожка, которая ведет к остановке, упирается прямо в МАФ, и местным жителям приходится идти по грязи, чтобы добраться непосредственно до транспорта.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.