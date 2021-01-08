Состояние здоровья трехлетнего мальчика, которого мама выбросила из окна 8-го этажа, становится все лучше
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, волонтер рассказал, что маленького Андрюшу уже перевели из реанимации в травматологию.
"Он играет и общается с детками-соседями. Его травмы типичны для падения со 2-го этажа, но не 8-го. Это очень большое чудо. Все, что выше 4-5 этажа, это обычно ппц", - подчеркнул волонтер.
Он также рассказал, что для мальчика уже собрали кучу вещей, и помощь продолжают везти.
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"В 16.00 отвезем часть в "Охматдет", остальное отвезу на Бальзака, куда мальчик поедет после выписки (в клинике очень много не надо)", - написал волонтер.
Он также рассказал, что родственники мальчика против интервью - им и без того тяжело, особенно после общения позавчера с "охотниками за сенсациями".
Ранее сообщалось, что киевлянке, которая выбросила из окна 8-го этажа своего трехлетнего сына, объявили о подозрении. Женщине было сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство.
Как известно, вопиющий случай произошел в среду, 6 января 2021 года. В этот день в полицию поступило сообщение о том, что с 8-го этажа дома по проспекту Г. Ватутина выпал ребенок.
Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна своего трехлетнего сына: что известно о состоянии ребенка.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.