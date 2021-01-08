В пятницу, 8 января, в Киеве состоялось судебное заседание по делу 38-летней женщины, которая выбросила из окна 8-го этажа своего 3-летнего сына

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на fakty.com.ua.

Известно, что во время следствия удалось установить немало новых подробностей, которые могут тем или иным образом повлиять на решение судьи относительно приговора женщине.

В частности, стало известно, что 8 лет назад женщина попала в аварию, после чего заболела эпилепсией. Ее обследовали в психиатрической клинике, где посоветовали принимать определенные лекарства. Однако из-за передозировки у киевлянки часто случались галлюцинации.

Последние эпилептические припадки у нее были совсем недавно - за два дня до содеянного.

На фоне заболевания подсудимая не раз пыталась совершить самоубийство. Последняя попытка была вскоре после того, как женщина выбросила в окно своего сына.

"Это было обычное утро, я покупалась, покормила дитя. Он начал бегать за мной, залез на стул, начал показывать жестами, чтобы я попила воды из крана. Сначала я пила, но потом попросила, чтобы он остановился. А он начал капризничать. Разделся, залез в ванну, начал очень сильно кричать", - поделилась женщина.

Также стало известно, что представителем 3-летнего мальчика является его отец. После выписки из больницы он должен забрать ребенка к себе.

Подсудимая не замужем, с высшим образованием, работы у нее нет - она в декрете. Кроме мальчика Андрюши у нее есть еще один ребенок, 2007 года рождения.

Как известно, вопиющий случай произошел в Киеве накануне Рождества, 6 января. После содеянного киевлянку снимали на видео, и она, обращаясь к оператору, которого впервые видела, заявила, что пошла на такой шаг, "потому что тебя люблю".

Также сейчас известно, что мальчик уверенно идет на поправку и даже уже общается и играет с другими детьми в больнице.

Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна своего трехлетнего сына: что известно о состоянии ребенка.

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