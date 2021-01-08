Стан здоров'я трирічного хлопчика, якого мама викинула з вікна 8-го поверху, стає все кращим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, волонтер розповів, що маленького Андрійка вже перевели з реанімації в травматологію.

"Він грається і спілкується з дітками-сусідами. Його травми типові для падіння з 2-го поверху, але не 8-го. Це дуже велике чудо. Все, що вище 4-5 поверху, це зазвичай ппц", - наголосив волонтер.

Він також розповів, що для хлопчика вже зібрали купу речей, і допомогу продовжують везти.

"В 16.00 відвеземо частину в "Охматдит", решту відвезу на Бальзака, куди хлопчик поїде після виписки (в клініці дуже багато не треба)", - написав волонтер.

Він також розповів, що родичі хлопчика проти інтерв'ю - їм і без того важко, особливо після спілкування позавчора з "мисливцями за сенсаціями".

Раніше повідомлялось, що киянці, яка викинула з вікна 8-го поверху свого трирічного сина, оголосили про підозру. Жінці було повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.

Як відомо, кричущий випадок стався у середу, 6 січня 2021 року. В цей день в поліцію надійшло повідомлення про те, що з 8-го поверху будинку по проспекту Г. Ватутіна випала дитина.

Нагадаємо, у Києві жінка викинула з вікна свого трирічного сина: що відомо про стан дитини.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.