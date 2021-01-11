На трассе "Киев - Чоп" произошло серьезное ДТП, в котором, по предварительной информации, погибли два человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, серьезное ДТП произошло на 276-м километре трассы "Киев-Чоп".

"По предварительной информации, два человека погибли. Детали уточняются правоохранителями", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео с места аварии, на котором можно заметить, что участок дороги, где произошло ДТП, огородили конусами. Также в кадр попали разбитые машины и накрытые клеенкой тела.

О причинах и последствиях аварии пока не сообщается - это будут устанавливать правоохранители.

Ранее сообщалось, что в результате смертельной аварии на Закарпатье один пассажир погиб на месте, а девочка, которой всего три года, получила тяжелые травмы.

Известно, что 42-летний водитель Chevrolet Lacetti, житель Закарпатской области, не справился с управлением своего авто и съехал на левую обочину дороги, где столкнулся с бетонным ограждением. В результате ДТП 61-летний пассажир Chevrolet получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Также телесные повреждения получили водитель и трехлетняя девочка-пассажир.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км / ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.