В Киеве пропал без вести мужчина, больной коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Известно также, что в течение нескольких дней перед исчезновением мужчина находился в состоянии депрессии, и в последний раз его видели на мосту Метро.
"Киев. Пропал мужчина, Денис Александрович. Больной ковидом. Несколько дней был в депрессии. Последний раз видели, когда шел по мосту Метро в направлении левого берега. Если есть инфо, 102, спасибо. Цените жизнь", - говорится в сообщении.
При этом в данный момент отсутствует более подробная информация о пропавшем киевлянине - его возраст, фамилия и т.д. Также нет информации о том, когда именно он исчез, и как давно не выходит на связь.
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Судя по фото, мужчине около 30 лет. У него длинная густая борода русого цвета и серо-голубые глаза.
Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают мужчину пенсионного возраста. Так, киевлянка сообщила, что 3 января исчез ее 76-летний отец.
"Пропал папа - Онищенко Николай Александрович, 1944 года рождения. 03.01.2021 года в 18.00 он вышел из больницы Петра Запорожца и до сих пор домой не явился", - рассказала она.
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