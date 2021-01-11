Молодой человек был в депрессии

В Киеве пропал без вести мужчина, больной коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Известно также, что в течение нескольких дней перед исчезновением мужчина находился в состоянии депрессии, и в последний раз его видели на мосту Метро.

"Киев. Пропал мужчина, Денис Александрович. Больной ковидом. Несколько дней был в депрессии. Последний раз видели, когда шел по мосту Метро в направлении левого берега. Если есть инфо, 102, спасибо. Цените жизнь", - говорится в сообщении.

При этом в данный момент отсутствует более подробная информация о пропавшем киевлянине - его возраст, фамилия и т.д. Также нет информации о том, когда именно он исчез, и как давно не выходит на связь.

Судя по фото, мужчине около 30 лет. У него длинная густая борода русого цвета и серо-голубые глаза.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают мужчину пенсионного возраста. Так, киевлянка сообщила, что 3 января исчез ее 76-летний отец.

"Пропал папа - Онищенко Николай Александрович, 1944 года рождения. 03.01.2021 года в 18.00 он вышел из больницы Петра Запорожца и до сих пор домой не явился", - рассказала она.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

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