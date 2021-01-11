Под Киевом мужчина убил человека после ссоры со своей сожительницей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, злоумышленник поссорился со своей сожительницей, а после этого, спускаясь по лестнице, увидел мужчину, который в это время курил на балконе сигареты. В этот момент у мужчины возник умысел его убить. Он подошел к нему, нанес многочисленные удары ножом по голове и шее.

Злоумышленником оказался 46-летний мужчина, его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины по месту жительства в одной из квартир дома, в котором и произошло убийство.

По данному факту следователи Белоцерковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по процессуальному руководству местной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает за это преступление заключение на срок от 7 до 15 лет. Правоохранители будут просить суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

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