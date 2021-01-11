В Киеве водители не только паркуются в непредназначенных для этого местах, а еще и уничтожают своими авто саженцы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Сети появилось фото машины, припаркованной на тротуаре посреди клумбы с недавно высаженным деревцем. В результате такой парковки, конечно же, саженец покосился.

"Пару недель назад на Коновальца, 15, за деньги из бюджета высадили саженцы. Как всегда, почему-то всегда находятся те, кому плевать на все и всех", - говорится в подписи к фото.

В комментариях киевляне возмутились таким поступком водителя, призывая к тому, чтобы "проучить" его.

"Судя по следам на асфальте, он там не первый", "Тазик на металлолом, новые деревья купить", "Какая машина, такой и водитель", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что находчивый киевлянин решил "защитить" свое авто от эвакуации, однако ему это не удалось.

Так, в Киеве водитель "посадил на цепь" машину, чтобы ее не забрали на эвакуацию. Впрочем, план киевлянина провалился.

"В Киеве водитель машины оставил ее в неположенном месте и привязал ее к столбу. Но это не мешало инспекторам эвакуировать автомобиль. Как именно они это сделали - остается загадкой", - сообщали источники в столице.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.