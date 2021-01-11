В Киеве молодые люди решили устроить дрифтинг на старенькой "волге" и врезались в столб

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, сообщается, что авария произошла ночью. В результате неудачного дрифтинга одного из молодых людей отвезли в больницу.

"Киев. Этой ночью молодым дрифтерам на "Волге" в знак протеста против произвола Антонова на лавине не понравился столб. На месте работала полиция. Одного увезли в больницу. Волга скончалась на месте", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что "Волга" врезалась в столб и разбилась вдребезги.

В сообщении не уточняется, кто именно находился в салоне авто во время опасных развлечений, и какие повреждения получил мужчина, которого госпитализировали. Впрочем, судя по фото, люди чудом остались живы, ведь машина, в которой они были, уже явно не подлежит ремонту.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина сломал запястье патрульному полицейскому.

Так, в столице полицейские прибыли на вызов, чтобы унять семейного обидчика, который совершал насилие в отношении своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери. В ходе задержания нарушитель пытался оказать сопротивление и нанес телесные повреждения патрульному полицейскому. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.