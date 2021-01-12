В Киеве нашли свалку с испорченными мандаринами, которые так и не успели распродать в новогодние праздники

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, в Сети появилось видео, на котором можно заметить множество ящиков с заплесневелыми мандаринами, которые так и не успели распродать, и их уже испорченными выбросили на помойку.

"Ну, что, побарыжили на новогодние праздники? Немного сбросили бы цену, и все бы продалось. Но, нет, пусть лучше сгниет! В детский дом бы отдали, что ли?" - возмущается автор публикации.

Также отмечается, что свалку с испорченными фруктами заметили на столичном рынке.

"Люди готовились, чтобы продать и, получается, все повыбрасывали, да?" - говорит мужчина, снимавший видео.

В это время ящики с испорченными продуктами перебирала женщина, которая прокомментировала, что "жадность фраера погубит". Она также отметила, что рядом можно наблюдать анологичную ситуацию с ящиками с помидорами.

Ранее сообщалось, что киевлян возмутил водитель, который паркует свое авто прямо на газоне.

"Крайне обнаглевший водитель решил парковать свой недавно приобретенный Subaru на газоне. Едет он на это "паркоместо" через пешеходную зону. К сожалению, таких не будут эвакуировать, а стоило бы", - говорится в сообщении.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.