В Киеве выявили нетрезвого водителя, который едва стоял на ногах и даже не мог нормально разговаривать с патрульными

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, патрульные сообщили, что бдительный гражданин помог выявить нетрезвого водителя.

"Вчера днем на линию 102 пришло сообщение, что по бульвару Дружбы Народов движется автомобиль Mini Cooper, водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения. Такие выводы сделал заявитель по поведению водителя на дороге. Патрульные обнаружили указанный автомобиль вблизи моста Патона", - говорится в сообщении.

Патрульные рассказали, что нетрезвый водитель грубо нарушал ПДД, а во время общения с правоохранителями едва стоял на ногах.

"Водитель Mini Cooper во время маневров не пользовался указателями поворота. После остановки патрульные убедились, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина не без труда мог стоять и разговаривать с инспекторами. На требование патрульных он согласился пройти освидетельствование на приборе "Драгер" на месте, результат — 2,41 промилле, что более чем в 12 раз превышает разрешенный уровень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на пьяного водителя патрульные составили протоколы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и постановление за нарушение.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.