У Києві під час прогулянки загадково померло немовля

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

За даними журналістів, що посилаються на власні інформовані джерела, у Києві стало відомо про трагедію, яка сталася з маленькою дитиною.

Так, у Подільському районі столиці помер 2-місячний малюк. Сталося це в суботу, 17 жовтня. При цьому причини раптової смерті малюка залишаються невідомими.

Попередньо поки що відомо, що батько пішов з дитиною на прогулянку, а повернувшись додому виявив, що немовля вже мертве.

Тіло двомісячної дитини відправили на медичну експертизу.

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Так, перший день після вимушених тижневих канікул у Білгород-Дністровській школі №5 затьмарила трагедія. Дев'ятикласника виявили повішеним. Мертве тіло, яке бовталося в петлі, побачив молодший брат, який повернувся зі школи. У той фатальний день Андрій, його мати і його молодший брат збиралися в школу. Хлопчик одягнувся, але поскаржився на головний біль. Мати дала хлопцеві таблетку і попросила прийти пізніше, а сама разом з молодшим сином пішла в школу, де працює завучем. Коли 9-річний Богдан повернувся додому, то побачив у петлі старшого брата.

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