За киянами спостерігають грабіжники, які мітять квартири за допомогою цілого набору спеціальних знаків

Про це розповіли у виданні "Вести".

Волонтерам вдалося розшифрувати значення значків, якими квартирні злодії позначають вподобане їм житло.

В арсеналі домушників безліч хитрощів-вони не лінуються встановлювати системи відеоспостереження, вивчають платіжки за комунальні послуги, залишають сірники і волосинки в дверях.

Колишній співробітник карного розшуку Володимир Корнієнко визнає, що система знаків у домушників дійсно існує. Однак ними користуються досить рідко, в основному – одинаки-аматори.

Домушники залишають мітки біля квартир

Професійні домушники зазвичай залишають власні маячки, зрозумілі тільки їм. Наприклад, підсунути під двері рекламний листок-це дозволяє дізнатися, чи не поїхали власники квартири.

Крім того, злодіїв цікавлять вікна квартири, яка їм сподобалася – чи включається там вечорами світло. Якщо ні, то і господар, швидше за все, у від'їзді.

До слова, в аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали українця, який влаштував дебош з матами і погрозами.

Він прибув в Україну з Мінська, а виявилося, що його давно вже розшукують за крадіжку.

Як повідомили прикордонники, інцидент стався вранці в п'ятницю, 23 жовтня. Пасажир прибув рейсом з Мінська і під час перевірочних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів.

"Громадянина України затримали прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" у столичному аеропорту. Інцидент стався в пункті пропуску "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Чоловік влаштував натуральний дебош, кидався на прикордонників, нецензурно лаявся і погрожував.

Нагадавши, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.

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