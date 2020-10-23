У Києві чоловік наніс таксисту ножове поранення, в результаті якого той помер в лікарні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, за даними правоохоронців, між чоловіком та водієм виник конфлікт, під час якого замовник послуг вдарив його ножем та зник з місця події. Згодом від отриманих поранень потерпілий помер у медичному закладі.

За інформацією поліції, їм повідомили про те, що в лікарню доставили чоловіка з ножовим пораненням. Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили особу зловмисника, а через деякий час його затримали.

Переглянувши відеозаписи з камер спостереження, що були поряд з місцем події, правоохоронці встановили, що між таксистом та клієнтом виник конфлікт, під час якого останній ножем двічі вдарив свого опонента. Правопорушником виявився 47-річний уродженець Одеси, який має дві судимості.

Фігуранту справи повідомили про підозру у скоєнні злочину за п.7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі районний суд столиці обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вбивство таксиста одеситу загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

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