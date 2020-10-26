У Києві біля посольства Польщі проходить акція протесту проти заборони абортів

Люди вийшли підтримати польських жінок після заборони абортів, передають "Факти".

Мітингувальники перекрикують один одного, тримаючи в руках плакати з написами солідарні з жінками Польщі, Жінки мають вибір, моє тіло — моє рішення, тощо.

На місце події прибуло чимало правоохоронців. Також під час акції оголилася активістка руху Femen.

Раніше ми писали, що в Києві чоловік випав з поверху житлового будинку.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги Києва.

25 жовтня близько сьомої вечора в службу швидкої допомоги надійшов сигнал про те, що 29-річний чоловік випав з поверху житлового будинку.

Потерпілий був госпіталізований. За попередніми даними, він перебував під дією психотропних речовин.

Нагадавши, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.

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