У Києві біля посольства Польщі проходить акція протесту проти заборони абортів
Люди вийшли підтримати польських жінок після заборони абортів, передають "Факти".
Мітингувальники перекрикують один одного, тримаючи в руках плакати з написами солідарні з жінками Польщі, Жінки мають вибір, моє тіло — моє рішення, тощо.
На місце події прибуло чимало правоохоронців. Також під час акції оголилася активістка руху Femen.
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Раніше ми писали, що в Києві чоловік випав з поверху житлового будинку.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги Києва.
25 жовтня близько сьомої вечора в службу швидкої допомоги надійшов сигнал про те, що 29-річний чоловік випав з поверху житлового будинку.
Потерпілий був госпіталізований. За попередніми даними, він перебував під дією психотропних речовин.
Нагадавши, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.
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