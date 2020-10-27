Зараз полуницю можна купити в супермаркеті, правда, доступна вона не кожному

В одному з київських супермаркетів полуницю продають по 219 гривень за кілограм. Причому, вона свіжа і вирощена в Україні, передає "Депо".

Влітку, до слова, коли був сезон полуниці, вона коштувала по 50-70 гривень за кілограм.

Раніше ми писали, що в Києві хлопець зістрибнув у Дніпро з моста Патона.

Інцидент стався 26 жовтня ввечері.

Згідно з інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, серйозних травм хлопець не отримав.

Від госпіталізації відмовився. Хлопець пояснив свій вчинок тим, що стрибнув з мосту "на суперечку" з якимось незнайомцем.

Але бригада "швидкої" підозрює, що юнак намагався накласти на себе руки. Подробиці події встановлює поліція.

Нагадавши, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.

Раніше Politeka писала, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.

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