У Києві медикам швидкої довелося приймати пологи вдома
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги Києва.
Медики отримали виклик на сутички, але процес пішов настільки швидко, що народжувати дитину довелося вдома.
Новонародженого хлопчика прийняв фельдшер. Немовля разом з 21-річною мамою доставили в пологовий будинок.
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Інцидент стався 26 жовтня ввечері.
Згідно з інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, серйозних травм хлопець не отримав.
Від госпіталізації відмовився. Хлопець пояснив свій вчинок тим, що стрибнув з мосту "на суперечку" з якимось незнайомцем.
Але бригада "швидкої" підозрює, що юнак намагався накласти на себе руки. Подробиці події встановлює поліція.
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