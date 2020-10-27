У Києві медикам швидкої довелося приймати пологи вдома

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги Києва.

Медики отримали виклик на сутички, але процес пішов настільки швидко, що народжувати дитину довелося вдома.

Новонародженого хлопчика прийняв фельдшер. Немовля разом з 21-річною мамою доставили в пологовий будинок.

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Інцидент стався 26 жовтня ввечері.

Згідно з інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, серйозних травм хлопець не отримав.

Від госпіталізації відмовився. Хлопець пояснив свій вчинок тим, що стрибнув з мосту "на суперечку" з якимось незнайомцем.

Але бригада "швидкої" підозрює, що юнак намагався накласти на себе руки. Подробиці події встановлює поліція.

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