Під Києвом сталася смертельна ДТП за участю членів виборчої комісії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

В результаті ДТП загинула жінка, а чоловіка, який був за кермом, забрали до лікарні.

Так, правоохоронці повідомили, що автопригода за участю легкового автомобіля та вантажівки сталась в понеділок, 26 жовтня, близько 14.30, на автодорозі Немішаєво-Козинці у Бородянському районі Київської області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з вантажівкою ЗІЛ.

В результаті аварії загинула 62-річна пасажирка легковика. Вона загинула від отриманих травмна місці, а 44-річного водія цього ж авто забрали до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

За даними поліції, учасники ДТП є членами територіальної виборчої комісії.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини події.

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