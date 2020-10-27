Труп був у річці Десенка

У Києві в водоймі знайшли тіло чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, столичні рятувальники отримали повідомлення від громадян про йомовірне утоплення чоловіка на річці Десенка, що біля проспекту Шухевича у Дніпровському районі столиці.

На місце події відправили водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Прибувши на місця виклику, рятувальники приступили до пошукових робіт. В результаті на відстані 15 метрів від берега на глибині 2,5 м було виявлено тіло чоловічої статі.

Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

Про особу та вік чоловіка у пресслужбі ДСНС не повідомили.

Раніше повідомлялось, що під Києвом сталася смертельна ДТП за участю членів виборчої комісії. Так, правоохоронці повідомили, що автопригода за участю легкового автомобіля та вантажівки сталась в понеділок, 26 жовтня, близько 14.30, на автодорозі Немішаєво-Козинці у Бородянському районі Київської області. В результаті ДТП загинула жінка, а чоловіка, який був за кермом, забрали до лікарні.

Нагадаємо, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучної ДТП.

Раніше Politeka писала, що п'яний в'їхав у зупинку в Києві і зник з місця події: кадри з місця.

Також Politeka повідомляла, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.